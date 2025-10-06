مسئول إسرائيلي: توقعات باستمرار المباحثات بين إسرائيل وحماس عدة أيام

قال مسئول إسرائيلي بارز، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تستمر المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في شرم الشيخ عدة أيام.

وأكد المسئول لوكالة "رويترز" للأنباء، أن الطرفين يهدفان إلى التوصل إلى اتفاق شامل ومفصل، بعيدا عن أي هدنة مؤقتة، لكنه استبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع، نظرا للحاجة إلى معالجة التفاصيل الدقيقة.

وأضاف أن "لدى الوسطاء قائمة طويلة من القضايا الصعبة التي يتعين عليهم اقناع إسرائيل وحماس بالتوصل إلى اتفاق بشأنها، بدءا من الجوانب المتعلقة بالوضع على الأرض مثل تفاصيل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة والجدول الزمني لذلك، وصولا إلى التفاصيل الدقيقة لنقل إدارة غزة من حماس وتشكيل قوة دولية لتثبيت الاستقرار، وفقا لما شملته خطة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب".

وتستضيف مدينة شرم الشيخ جولة جديدة من المفاوضات بين وفدي إسرائيل وحماس، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل أسرى، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من إعلان ترامب خطة سلام تقضي بإطلاق سراح 48 محتجزا لدى حماس مقابل الإفراج عن 250 أسيرا فلسطينيا، إلى جانب انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة.