وفد إسرائيلي يصل مصر لمفاوضات غير مباشرة مع حماس

وصل الوفد الإسرائيلي المفاوض، الاثنين، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، استعدادا لانطلاق مفاوضات غير مباشرة مع "حماس" في ساعات المساء.

وتهدف المفاوضات إلى التوصل لاتفاق من أجل إنهاء الحرب على قطاع غزة وتبادل أسرى، بناء على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الاثنين، إن الوفد الإسرائيلي المفاوض وصل إلى شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر.

ولم تتطرق الهيئة إلى مستوى ولا هوية أعضاء الوفد.

وأضافت: "يُعقد مساء اليوم في منتجع شرم الشيخ لقاء غير مباشر بين وفدين من إسرائيل وحماس".

وذكرت أن "المفاوضات تتمحور حول خطة الرئيس ترامب (أعلنها في 29 سبتمبرالماضي) بشأن إطلاق سراح المخطوفين الإسرائيليين وإنهاء الحرب في قطاع غزة".

وأفادت هيئة البث بأن رئيس الوفد الإسرائيلي وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر سيصل إلى شرم الشيخ بعد غد الأربعاء، بتوجيهات من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دون إيضاحات.

والأحد، أعلنت حماس، أن وفدها وصل مصر.

ونقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، قالت الهيئة إنه "رغم الحراك الدبلوماسي المكثف، إلا أن الفجوات بين الجانبين لا تزال كبيرة".

وخصت من هذه الفجوات "ما يتعلق بترتيبات ما بعد إطلاق سراح المخطوفين، والضمانات الأمنية المطلوبة".

وعلى مدار عامي الإبادة، أكدت "حماس" استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين أن نتنياهو يواصل الحرب للحفاظ على منصبه، إذ يخشى انهيار حكومته في حال انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا والرافض لإنهاء الحرب.

ومحليا يُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه حال إدانته، وتطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.