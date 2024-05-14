جنايات بورسعيد تحيل أوراق 3 متهمين بقتل شخص إلى مفتي الجمهورية

قضت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثالثة برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وبسكرتارية طارق فوزي عكاشة، وخالد خضير، بإحالة أوراق ثلاثة متهمين بقتل شخص إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة يوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وتعود وقائع القضية إلى العام الماضي، حيث قيام المتهمين "حسن. ا أ" "محمد. م.ع" "أشرف.س.أ" "عمرو.م.ش" هارب، بإطلاق النار في ميدان شارع كسرى بنطاق دائرة قسم شرطة حي المناخ، على المجني عليه "سليمان.ق"، وذلك مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات شخصية بينهم.

قضت هيئة المحكمة بحكمها المتقدم، كما أمرت بسرعة إلقاء القبض على المتهم الرابع الهارب.