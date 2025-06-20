ترامب: مديرة الاستخبارات مخطئة بشأن عدم وجود دليل على محاولات إيران صنع أسلحة نووية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، بأنه يجد صعوبة في مطالبة إسرائيل بوقف ضرباتها الجوية،"من الصعب، مطالبة إسرائيل بوقف الضربات الجوية"، وأضاف"مهلة الأسبوعين هي الحد الأقصى لاتخاذ قرار بشأن إيران"

وأبدى ترامب عدم تفاؤله بقدرة الأوروبيين على المساعدة في إنهاء النزاع بين اسرائيل وايران، وأكد أن"مديرة الاستخبارات الوطنية جابارد مخطئة بشأن عدم وجود دليل على قيام إيران بصنع سلاح نووي".

وتابع: "تحدثنا مع إيران وهي لا تريد التحدث مع أوروبا ولكن معنا.. أوروبا لن تساعد في التعامل مع إيران"، بحسب موقع "آي 24 " الإخباري الإسرائيلي.