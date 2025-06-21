باسم سمرة: فيلم ريستارت يناقش قضية أسرية مهمة في إطار كوميدي

أعرب الفنان باسم سمرة عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في بطولة فيلم "ريستارت"، مؤكدًا أن التجربة كانت مميزة على جميع المستويات، خاصة أنها تُعد أول تعاون له مع الفنان تامر حسني.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» على قناة «صدى البلد»: «أنا سعيد جدًا.. هذه أول تجربة لي مع الفنان تامر حسني، وسعدت بيها جدًا.. هو فنان جميل ودؤوب على شغله، وكواليس التصوير كانت ممتعة جدًا».

وتحدث سمرة عن مضمون فيلم "ريستارت"، مشيرًا إلى أنه يحمل رسالة اجتماعية مهمة تمس كل بيت مصري، قائلاً: "الفيلم يناقش موضوع في منتهى الأهمية بيخص الأسر المصرية عامة، وفي نفس الوقت هو كوميدي، يعني فيه فكرة وقرصة ودن، وكمان هنضحك ونستمتع".

ووجّه دعوة للجمهور لمشاهدة الفيلم، قائلًا: "اتفرجوا على الفيلم، هيعجبكوا قوي، وإن شاء الله التجربة دي تتكرر قريب جدًا".

والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته تامر حسني، وهنا الزاهد، ومحمد ثروت، وباسم سمرة، وعصام السقا، وميمي جمال، وأحمد علي، وعدد من ضيوف الشرف، منهم إلهام شاهين، ومحمد رجب، وشيماء سيف، ورانيا منصور، وتوانا الجوهرى، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي لا يخلو من الرومانسية، وقصته تدور حول «محمد» مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، ويحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا فى طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة «الجوكر»، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيرًا، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.