تصاعدت أعمدة الأتربة وارتفعت صرخات أهالي شارع أبو سيف المتفرع من شارع الخليج المصري، بحي حدائق القبة، شمال محافظة القاهرة، قبل لحظات قليلة من صلاة الجمعة، إثر سقوط عقارين، مما أصاب السكان بحالة من الهلع ودفعهم إلى الفرار نحو الشوارع، خوفًا من تأثير السقوط على العقارات المجاورة.

محافظ القاهرة وقوات الحماية المدنية يتحركون على الفور



تلقى مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالعاصمة، بلاغًا في الساعة 12:35 ظهرًا، يفيد بانهيار العقارين رقم 20 و21 بشارع أبو سيف من الخليج المصري، بحي حدائق القبة. وعلى الفور، انتقل الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إلى موقع الحادث، برفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، والقيادات الأمنية، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة عمليات إنقاذ السكان المقيمين بالعقارين المنهارين.



المحافظ يوجه بإخلاء العقار رقم 18 احترازيًا



كإجراء احترازي، وجّه محافظ القاهرة بإخلاء العقار رقم 18 من السكان بشكل مؤقت، لحين التأكد من سلامته وعدم تضرره من حادث انهيار العقارين المجاورين، كما شدد على ضرورة تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمصابين، ومتابعة حالاتهم لحين تحسنها.



بدء أعمال البحث عن الناجين



كثفت قوات الحماية المدنية بالقاهرة أعمال التنقيب والبحث عن الأهالي العالقين تحت أنقاض العقارين، وتمكنت من استخراج أول ثلاثة أشخاص أحياء في تمام الساعة الثانية ظهرًا. واستمرت الجهود حتى الساعة الثالثة عصرًا، حيث تم انتشال أول حالة وفاة بالإضافة إلى ستة أشخاص آخرين أحياء، ليرتفع عدد المصابين إلى تسعة أشخاص، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

استخراج فتاة صغيرة على قيد الحياة بعد 7 ساعات تحت الأنقاض



واصلت قوات الحماية المدنية جهودها في البحث تحت الركام، وبعد مرور أكثر من سبع ساعات على الحادث، تمكنت من استخراج فتاة صغيرة كانت مصابة ولكن على قيد الحياة، وقد تم نقلها فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بالإضافة إلى إنقاذ أربعة مصابين آخرين. وبذلك ارتفع عدد الناجين إلى 14 شخصًا، في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة حتى تلك اللحظة.

الحصيلة النهائية المؤقتة لانهيار العقارين



بحلول الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة، نجحت فرق الإنقاذ والحماية المدنية بمحافظة القاهرة، بمساعدة مسؤولي أحياء المنطقة الشمالية، في استخراج ناجيين إضافيين من تحت الأنقاض، ليرتفع إجمالي عدد الناجين إلى 16 شخصًا، مع تسجيل ثلاث حالات وفاة حتى الآن. وقد تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل جهودها تحت الركام، للتأكد من عدم وجود أي أشخاص آخرين تحت الأنقاض.