الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مطار بن غوريون ومواقع عسكرية إسرائيلية

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أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ الموجة الثامنة عشرة من الهجمات ضد إسرائيل.

وقال في بيان، إنّه نجح في تدمير الأهداف المحددة بدقة والتي شملت مراكز دعم عملياتية ومواقع عسكرية، بالإضافة إلى استهداف مطار بن غوريون.

وأضاف أنه استخدم صواريخ دقيقة تعمل بالوقود الصلب والسائل إلى جانب مسيّرات شاهد 136 الانتحارية، وتابع: "صواريخنا الدقيقة أصابت أهدافها المحددة في إسرائيل".

وتوعد الحرس الثوري، بأن عملياته ضد إسرائيل ستستمر.

وسبق أن أفادت صحيفة نيويورك تايمز، بأن الضربة الإيرانية بحيفا صباح اليوم أضرت جزئيا بمبنى حكومي يضم وزارة الداخلية.

ونقلت شبكة "إن بي سي" عن وزير خارجية إيران عباس عراقجي: "نضرب حاليا منشآت اقتصادية لإسرائيل بعد بدئهم استهداف منشآتنا الاقتصادية".