وزير خارجية الأردن: إسرائيل تدفع المنطقة لمزيد من الصراع والتوتر

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الجمعة، إن إسرائيل تدفع المنطقة تجاه مزيد من الصراع والتوتر بينما يجري العمل عربيا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الذي يضمن الأمن للجميع.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية جامعة الدول العربية في مدينة إسطنبول، برئاسة الصفدي، لمناقشة تطورات الأوضاع بالمنطقة، وأبرزها العدوان الإسرائيلي على إيران وتداعياته، وفق وكالة الأناضول.

وعقب انتهاء الاجتماع، تحدث الصفدي للصحفيين قائلا: "هناك موقف عربي واضح كنا أكدناه سابقا وأكدناه اليوم، يجب العمل فورا على وقت العدوان، وثانيا العودة إلى المفاوضات، والتوصل لحل سياسي للملف النووي الإيراني".

وبشأن جلسة اليوم، صرح الصفدي: "نحن في المنطقة العربية نؤكد أن إسرائيل هي التي تدفع المنطقة تجاه المزيد من الصراع والتوتر".

وتابع: "بينما نعمل نحن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الذي يضمن الأمن للجميع".

وعقد الاجتماع العربي الطارئ على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي تنطلق أعماله السبت في إسطنبول، ويستمر يومين، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.