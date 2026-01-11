تشيلسي يدشن عهد روزينيور بخماسية كاسحة في كأس الاتحاد

بدأ تشيلسي مشواره مع مدربه الجديد ليام روزينيور بصورة مثالية، بعدما تأهل إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، إثر فوزه العريض على مضيفه تشارلتون أثليتيك بنتيجة 5-1، في إطار منافسات الدور الثالث.

وأنهى الفريق اللندني الشوط الأول متقدمًا بهدف أول سجله جوريل هاتو في الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يفرض سيطرته الكاملة في الشوط الثاني. وأضاف توسـين أدارابيو الهدف الثاني مع بداية النصف الثاني، ثم عزز مارك جويو التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 62.

وقلّص تشارلتون الفارق عبر مايلز ليابيرن في الدقيقة 57، لكن تشيلسي واصل ضغطه حتى الدقائق الأخيرة، ليسجل بيدرو نيتو الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع، قبل أن يختتم إنزو فرنانديز الخماسية من ركلة جزاء.

وتُعد المباراة الظهور الأول لتشيلسي تحت قيادة ليام روزينيور، الذي تولى المهمة خلفًا لإنزو ماريسكا، ليمنح جماهير البلوز انطلاقة قوية تبشر ببداية مختلفة في مشوار الكأس.