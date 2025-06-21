مؤمن سليمان يقود الشرطة للتتويج بالدوري العراقي

حسم فريق الشرطة الفوز لقب الدوري العراقي لموسم 2024-2025 بعد تغلبه على مضيفه نفط البصرة 3-1 ضمن الجولة 36 للمسابقة.

الشرطة الذي يدربه المدير الفني المصري مؤمن سليمان، فاز باللقب للمرة الثامنة في تاريخه والرابعة على التوالي.ورفع الشرطة رصيده إلى 83 نقطة مبتعدا عن الزوراء الذي خسر أمام الكرخ 1-2، بفارق 9 نقاط، قبل جولتين من نهاية الموسم (6 نقاط ممكنة).

وتقدم أحمد يحيى للشرطة في الدقيقة 36، قبل أن يدرك حسن داخل كشاش هدف التعادل لنفط البصرة في الدقيقة 47.وفي الدقيقة 58 سجل مهند علي الهدف الثاني للشرطة، فيما أضاف محمود المواس الهدف الثالث في الدقيقة 80.على جانب آخر تعرض الزوراء للخسارة السادسة هذا الموسم والثانية على التوالي ليفقد الأمل في ملاحقة الشرطة.