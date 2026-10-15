محمد صلاح يصنع ويسجل في الشوط الأول مع طرابزون سبور بدوري المؤتمر الأوروبي

واصل محمد صلاح تألقه مع طرابزون سبور، بعدما جمع بين التسجيل والصناعة خلال الشوط الأول من مواجهة كوبس الفنلندي، المقامة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ولم يحتج النجم المصري سوى 3 دقائق لصناعة الهدف الأول لفريقه، بعدما أرسل تمريرة حاسمة متقنة إلى زميله النيجيري بول أونواتشو، الذي نجح في تحويلها إلى الشباك، ليمنح طرابزون سبور التقدم مبكرًا.

وعاد محمد صلاح ليضع بصمته التهديفية في الدقيقة 44، بعدما سجل الهدف الثاني لطرابزون سبور، ليقود فريقه للتقدم بثنائية خلال الشوط الأول، في بداية قوية لمشواره بالبطولة الأوروبية.

وشهدت المباراة ظهور محمد صلاح مرتديًا شارة قيادة طرابزون سبور للمرة الأولى، بعدما خرج زميله النيجيري بول أونواتشو، صاحب الهدف الأول الذي صنعه النجم المصري، في الدقيقة العاشرة بسبب الإصابة، ليرتدي صلاح الشارة عقب مغادرة اللاعب أرض الملعب.

وتُقام المباراة على ملعب «تاميلان» بمدينة تامبيري الفنلندية، وسط اهتمام بأرضية الملعب الصناعية التي أثارت جدلًا خلال الأيام الماضية، بعدما ارتبطت بالمخاوف بشأن مشاركة صلاح مع منتخب مصر.

وحقق محمد صلاح إنجازًا جديدًا بتسجيله في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ليضيفها إلى سجل أهدافه في البطولات القارية، بعدما سبق له التسجيل في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ويأتي تألق صلاح الأوروبي بعدما حقق انطلاقة مميزة في الدوري التركي، بوصوله إلى 10 مساهمات تهديفية خلال أول 7 مباريات، بواقع 7 أهداف و3 تمريرات حاسمة.