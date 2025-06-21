ترتيب المجموعة الرابعة بعد ختام الجولة الثانية في كأس العالم للأندية

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اختتمت منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تضم الترجي التونسي.

وحقق الترجي فوزا ثمينا على لوس أنجلوس الأمريكي 1-0 في الجولة الثانية، التي شهدت انتصار فلامنجو البرازيلي على تشيلسي الإنجليزي 3-1.

وكان الترجي قد خسر في الجولة الأولى أمام فلامنجو 0-2، بينما انتصر تشيلسي على لوس أنجلوس بنفس النتيجة.

وبهذا ضمن فلامنجو تأهله إلى دور الـ16، بينما يتنافس تشيلسي والترجي على البطاقة الثانية في المجموعة، بعدما انتهت آمال لوس أنجلوس في الصعود.ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية 2025 - الجولة الثانية

فلامنجو - 6 نقاط (فارق الأهداف +4)

تشيلسي - 3 نقاط (فارق الأهداف 0)

الترجي - 3 نقاط (فارق الأهداف -1)

لوس أنجلوس - بلا نقاط (فارق الأهداف -3)وفي الجولة الثالثة يلتقي الترجي مع تشيلسي، بينما يلعب فلامنجو مع لوس أنجلوس في الرابعة فجرا يوم 25 يونيو الحالي.