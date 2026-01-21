تراجع الأسهم الأمريكية بعد تهديد ترامب بفرض رسوم على 8 دول في الناتو

تراجعت الأسهم الأمريكية في تعاملات ظهيرة اليوم الثلاثاء في بورصة وول ستريت للأوراق المالية بنيويورك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على ثماني دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في ظل تصاعد التوترات بشأن محاولاته لفرض السيطرة الأمريكية على جزيرة جرينلاند الدنماركية.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 2%، متراجعا بشدة عن الرقم القياسي الذي سجله مطلع الأسبوع الماضي. وكانت هذه المرة الأولى التي تتفاعل فيها الأسواق الأمريكية مع تصعيد ترامب، إذ كانت مغلقة أمس الاثنين بمناسبة يوم مارتن لوثر كينج.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 877 نقطة، أو بنسبة 8ر1%، بحلول الساعة الثانية و46 دقيقة بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 3ر2%.

وشمل التراجع قطاعات واسعة، وتصدرتها أسهم شركات التكنولوجيا، التي يتمتع العديد منها بتأثير كبير على اتجاه السوق نظرا لقيمتها السوقية الضخمة. كما شهدت أسهم شركات التجزئة والبنوك والشركات الصناعية انخفاضا حادا.

وانخفض سهم شركة إنفيديا للرقائق الإلكترونية إحدى أغلى الشركات في العالم، بنسبة 6ر3%. وانخفض سهم أمازون دوت كوم للتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا بنسبة 7ر3%، وسهم بنك جيه.بي.مورجان تشيس بنسبة 9ر2%، وسهم كاتربلر للمعدات الثقيلة بنسبة 3%.

في المقابل حققت أسهم قطاع السلع الاستهلاكية مكاسب ملموسة. وارتفع سعر سهم كولجيت بالموليف بنسبة 5ر1% وسهم كامبل بنسبة 7ر1%. وارتفع سعر خام النفط الأمريكي بنسبة 5ر1% ليصل إلى 34ر60 دولارا للبرميل. كما ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 3ر1% ليصل إلى 76ر64 دولارا.

كما تراجعت الأسواق الأوروبية والآسيوية.

أعلن ترامب يوم السبت أنه سيفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% ابتداء من فبراير على البضائع القادمة من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا. وتفوق الواردات السنوية المجمعة من دول الاتحاد الأوروبي واردات أكبر دولتين مصدرتين منفردتين إلى الولايات المتحدة، وهما المكسيك والصين.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3%، وقفزت أسعار الفضة بنسبة 5ر5%، مسجلةً مستويات قياسية. وتعتبر هذه الأصول ملاذات آمنة في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية.

يبدو أن التوترات التجارية قد أوقفت الارتفاع الأخير في سعر العملة المشفرة البيتكوين. فقد تجاوز سعر العملة الرقمية مستوى 96 ألف دولار للوحدة الواحدة، قبل أن يتراجع إلى 4ر90 ألف دولار للوحدة الواحدة.

تباينت عوائد سندات الخزانة في السوق اليوم. فقد ارتفع عائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات إلى 29ر4% مقابل 23ر4% يوم الجمعة، بينما انخفض عائد سندات الخزانة أجل عامين إلى 59ر3% من 60ر3% أواخر يوم الجمعة.

وربط ترامب موقفه العدائي تجاه جرينلاند بعدم منحه جائزة نوبل للسلام في العام الماضي، إذ قال لرئيس وزراء النرويج في رسالة نصية نشرت أمس الاثنين إنه لم يعد يشعر "بالتزام بالتفكير في السلام فقط".

ويبدو أن رسالة ترامب إلى يوناس جار ستور قد صعّدت من حدة المواجهة بين واشنطن وأقرب حلفائها بسبب تهديدات الأول بالسيطرة على جرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة للدنمارك العضو في حلف الناتو.

وأثارت تهديدات ترامب غضباً واسعاً ونشاطاً دبلوماسياً مكثفاً في جميع أنحاء أوروبا، حيث يدرس القادة تدابير مضادة محتملة، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية انتقامية واستخدام آلية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه لأول مرة.

ويتصاعد الصراع التجاري والسياسي مع أوروبا بالتزامن مع اجتماع قادة العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا، هذا الأسبوع. وقال دان آيفز، المحلل في شركة ويدبوش سيكيورتيز للاستشارات إن التهديد الجديد بفرض تعريفات جمركية "يشكل عبئاً واضحاً على المنتدى"، لكنه من المرجح أن يهدأ مع مرور الوقت.