 سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما 25 كيلو حشيش بقيمة مليون و750 ألف جنيه في الإسماعيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما 25 كيلو حشيش بقيمة مليون و750 ألف جنيه في الإسماعيلية

مصطفى عطية
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 1:51 م | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 1:51 م

القت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عنصرين إجراميين بحوزتهم 25 كيلو حشيش تقدر بمليون و750 ألف جنيه بالإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اتجار عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" في مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم ضبطهما وبحوزتهما 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ مليون و750 ألف جنيه تقريباً.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتاجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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