كوريا الجنوبية تتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا واستعادة السلام بها

بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو تاي-يول، خلال اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، دعم بلاده المستمر لأوكرانيا، والرد على زيادة التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.



وقالت وزارة خارجية سول، إن تشو تعهد بمواصلة الدعم، نحو إنهاء الحرب واستعادة السلام في أوكرانيا، خلال جلسة ضمت شركاء الناتو الأربعة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ-كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا- والاتحاد الأوروبي، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.



وأعلن الوزير عن حزمة معونات، متوسطة وطويلة المدى، بقيمة 3ر2 مليار دولار أمريكي، بدءا من هذا العام، ومساهمة قيمتها 12 مليون دولار، من خلال صندوق ائتمان الناتو لبناء مركز إعادة تأهيل للجنود الأوكرانيين المصابين.



وانتقد الوزير الكوري الجنوبي أيضا روسيا بسبب استخدامها حق النقض (فيتو)، ضد تمديد تفويض لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي، المكلفة بمراقبة فرض عقوبات ضد كوريا الشمالية.