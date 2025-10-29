إسرائيل تعتقل فتى فلسطينيا معاقا منذ أسبوعين وتخضعه لعنف

تعتقل السلطات الإسرائيلية فتى فلسطينيا معاقا منذ أسبوعين، قالت وسائل إعلام عبرية إنه يتعرض لعنف من سجانين وسجناء.

وقالت صحيفة "هآرتس": "احتجز جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة فتى يبلغ 14 عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة، منذ مدة أسبوعين للاشتباه بارتكابه مخالفات أمنية"، دون إيضاحات.

وأضافت الصحيفة الثلاثاء، أن "الفتى، وهو من سكان وسط إسرائيل، مُشخص بطيف التوحد ويعاني من إعاقة تامة".

و"اعتقله الجيش الإسرائيلي أثناء زيارة عائلية في الضفة الغربية"، وحظرت السلطات "نشر اسمه وسبب اعتقاله"، وفقا لـ"هآرتس".

ودون ذكر أسماء قالت الصحيفة: "ذكرت والدته ومحاميه اللذان زاراه في مركز الاحتجاز أنه تعرض لظروف قاسية وعنف من سجانين وسجناء".

وعن اعتقاله قالت والدته دون الكشف عن مكان الواقعة: "اقتحموا المنزل فجرا ودخل عشرات الجنود".

وتابعت: "دخلوا غرفة الأطفال ووجهوا إليهم بنادق ومصابيح يدوية، حينها ارتجف طفلي، ولم يستطع الوقوف على قدميه من شدة الخوف".

"لم يبحثوا عن شيء، بل أحدثوا فوضى عارمة، واستولوا على هواتف وأجهزة كمبيوتر العائلة بأكملها، وكبّلوا الفتى بالأصفاد"، كما أضافت.

وعن سبب اعتقال ابنها، قالت إنه "لم يضع نفسه في أي مشكلة قط، إنه يخشى مغادرة المنزل، لا أفهم ماذا يريدون منه".

تمديد احتجاز

وبحسب الصحيفة، "مثُل الفتى أمام قضاة محكمة الأحداث في مدينة بات يام (وسط إسرائيل) لتمديد احتجازه أربع مرات".

وقالت إنه "في الجلسة الأخيرة الأربعاء (22 أكتوبر)، قبل القاضي تال ليفيتاس بن بيريتس طلب الشرطة ومدد الاحتجاز أسبوعا".

وتابعت: "استأنف المحامي إيغال دوتان أمام محكمة تل أبيب المركزية، لكن القاضي يارون ليفي رفض الاستئناف، وستُعقد جلسة استماع أخرى في محكمة الأحداث (اليوم) الأربعاء".

انتهاكات عديدة

وزارت المحامية سجى مشرقي برانسي، من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب بإسرائيل (أهلية)، الفتى الاثنين الماضي.

وقالت برانسي إنه "كان مقيد اليدين، ويمسك الحراس يديه فوق رأسه، ويعاملونه كسجين أمني، رغم قصر قامته".

و"عومل بوحشية وإذلال، وتعرض للضرب من سجانين وسجناء، ويتعرض للتنمر"، كما أضافت.

وزادت بأن "الحالة الجسدية والنفسية للفتى سيئة، ويشكو من ألم في حلقه ورأسه وبرد".

واستطردت: "يقول إنه لا يملك فراشا، مجرد بطانية، وينام على الأرضية الخرسانية. الطعام نادر، ولا يتمتع بخصوصية".

فيما قال المحامي دوتان إن الفتى "يعاني من صعوبات في التواصل والتوجيه. اشتكى لي من عنف شديد مارسه حراس مصلحة السجون ضده، ومن ظروف احتجازه اللاإنسانية".

وأضاف: "العنف الذي وصفه لي مألوفٌ لدى المعتقلين الأمنيين منذ 7 أكتوبر 2023، ويبدو أن كونه حدثا عاجزا لم يُقنع الحراس أن يرحموه".

وتابع: "ساء وضعه منذ آخر تمديد لاحتجازه، والآن يقول إن معتقلين آخرين يُسيئون معاملته، كما أنه يُعاني من الجوع والبرد المستمرين".

دوتان أردف: "من المؤسف أن وحدة التحقيق والنيابة العامة تنصلتا من مسؤوليتهما عن سلامته وأمنه".

ومضى قائلا: "نأمل أن تستخدم المحكمة سلطتها في جلسة الأربعاء، وتوقف الأذى الذي لحق بالطفل قبل فوات الأوان".

وردّت مصلحة السجون بأن "المعتقل محتجز بموجب قرار المحكمة"، وادعت أن "حقوقه مصانة بالكامل، ويتلقى الرعاية المناسبة".

ويقبع بسجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف معتقل فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.