أعلنت تركيا الأربعاء، عزمها تنفيذ 24 عملية تنقيب في 4 حقول نفط صخري بولاية ديار بكر (جنوب شرق)، وذلك لتلبية الزيادة بطلب الطاقة.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، ذكر فيها أن طلب تركيا على الطاقة سيزيد 3 أضعاف خلال 30 عامًا.

وقال إن الحكومة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة دون انقطاع، وتأمين إمدادات الطاقة، ومواصلة استكشاف النفط والغاز الطبيعي.

وأفاد بيرقدار بأن الاكتشافات الجديدة ستتواصل، وقال: "سيتم إجراء 24 عملية تنقيب في 4 حقول نفط صخري بديار بكر، ونفكر في تطبيق طريقة مماثلة بشأن الغاز في منطقة تراقيا".

وفي سياق آخر، نفى الوزير بشكل قطعي صحة المزاعم التي تتحدث عن عزم تركيا بيع معادن نادرة للولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن الاتفاق الموقع مع واشنطن كان بخصوص الطاقة النووية، وأردف: "كونوا على ثقة لو كان الاتفاق حول العناصر الأرضية النادرة، لكان الجانب الأمريكي أعلن ذلك ولكنا نحن أعلنا ذلك أيضًا".

وكان رئيس "حزب الشعب الجمهوري" التركي المعارض أوزغور أوزال زعم أن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب خلال لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب دعما مقابل بيع المعادن الأرضية النادرة للولايات المتحدة.

وتطرق بيرقدار إلى جهود تركيا لاستكشاف النفط والغاز الطبيعي في الخارج، مبينا أن أنقرة تعمل على إتمام محادثاتٍ مهمة في ليبيا بهذا الخصوص.

وأضاف: "حصلنا على حصة 30% بحقول جديدة في أذربيجان، ومهتمون جدًا بكازاخستان ولدينا أعمال فيها، كما أصبحنا شركاء بحقل بحري في باكستان، ونستعد الآن لمناقصات جديدة".

وأردف: "إنتاج تركيا اليومي في العراق وحده 15 ألف برميل، ويجب زيادته بمقدار 10- 15 ضعفًا".