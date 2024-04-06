جامعة سوهاج تنظم يوما توعويا عن الخدمات والبرامج المقدمة للطلاب ذوي الهمم

نظم مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج يوما توعويا عن التسهيلات والخدمات المقدمة لذوي الهمم في مرحلة التعليم الجامعي، حيث استضاف فوج من الطلاب من غير ذوي الهمم ومن ذوي اللهمم بإحدى المدارس الخاصة ومن إحدى الجمعيات لرعاية ذوي الهمم وأولياء أمورهم، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي الجديد.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الجامعة تتوسع في تنوع الخدمات المتكاملة للطلاب ذوي الهمم، من خلال وضع الخطط والبرامج وفق أسس علمية، من خلال ما تقدمه المراكز القائمة على رعاية الطلاب ذوي الهمم بالجامعة، من توفير البيئة الدامجة لهم بشكل متكامل واستثمار قدرات وطاقاتهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف النعماني أن ما تقدمه مراكز ذوي الإعاقة بالجامعة ساهم بشكل كبير في تعديل نظرة المجتمع نحو استمرار أولياء الأمور في تعليم أبنائهم من ذوي الهمم ودمجهم للتعليم الجامعي، في ضوء توافر التسهيلات والخدمات لرعايتهم، وفي إطار منظمومة متكاملة من الرعاية الأكاديمية والصحية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم بالجامعة يسعى لتقديم الخدمات غير النمطية في مجال رعايهم، والبدء بالتنسيق مع مدراس التعليم ما قبل الجامعي، وذلك بمثابة رسالة لتعريف أولياء الأمور بأن كليات الجامعة متاحة لاستقبال أبناؤهم من ذوي الهمم.

يأتي ذلك في ظل توافر الإمكانيات المكانية والبشرية لمساعدتهم على مواصلة التعليم الجامعي بشكل آمن، ودمجهم في جميع المجالات والأنشطة والفعاليات داخل الجامعة لاكتشاف مواهبهم وإمكانياتهم وتوظيفها بالشكل الصحيح.

وأشار الدكتور طارق زكي موسى مدير المركز، إلى أن برنامج الزيارة تضمن تعريف الفوج بمقر مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم والخدمات المتكاملة المقدمة لهم، إلى جانب أنه تم عقد لقاء مع الطلاب والمرافقين بمعمل الحاسب وقاعة التدريب، وتم استعراض فقرات عن تعلم أساسيات لغة الإشارة واستخدام العصا البيضاء، والاستماع إلى كلمات أولياء الأمور، وفقرة لمواهب وقدرات الطلاب ذوي متلازمة داون عن ممارسة رياضية الكاراتيه والغناء، وتم اصطحاب الفوج لتفقد جميع وحدات وقاعات المركز، والترويح عن التلاميذ بالألعاب والفقرات الغنائية.

وأضاف الدكتور محمد عبدالعظيم نائب مدير المركز، أن الوفد ضم 20 طالبا وطالبة، منهم 7 طلبة من غير ذوي الهمم، و13 طالبا من ذوي الهمم ومتلازمة داون، إلى جانب هيئة الإشراف والأخصائيين النفسين والاجتماعين وأولياء الأمور.

وأعرب الطلاب وجميع الحضور عن إعجابهم وسعادتهم بما تقدمه الجامعة من برامج وخدمات متميزة لدعم الأشخاص ذوي الهمم.