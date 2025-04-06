 رئيس مجلس الشيوخ: قطعنا شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانين - بوابة الشروق
الأحد 6 أبريل 2025 1:41 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رئيس مجلس الشيوخ: قطعنا شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانين

صفاء عصام الدين
نشر في: الأحد 6 أبريل 2025 - 1:22 م | آخر تحديث: الأحد 6 أبريل 2025 - 1:22 م

- عبد الرازق يوصي أعضاء المجلس ببحث الاستكمال التشريعي للقوانين

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن دراسة الأثر التشريعي للقوانين قطع فيها المجلس شوطا كبيرا.

وخاطب الأعضاء خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة الأثر التشريعي لقانون التجارة، قائلا: "لا تتوقفوا فقط أثناء دراسة الأثر التشريعي، عند ما يحتاج تغيير من نصوص، وإنما أيضا ما يحتاج إلى استكمال تشريعي"، مشيرا إلى مناقشة المحكمة الدستورية النص القانوني الذي يمنح الموظف شهر لأداء مناسك الحج و عندما أرادت موظفة مسيحية الحصول على نفس الإجازة لأداء الحج في القدس تم رفض الطلب لعدم وجود نص، فرأت المحكمة الدستورية وقتها أنه لايجوز أن يظل النص بصورته الموجودة وقتها دون أن ينص على الجزء الخاص بالموظف الذي يريد الذهاب للقدس.

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