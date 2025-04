ماكرون يندد بالضربات الروسية على أوكرانيا ويطالب بضرورة وقف إطلاق النار

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، بالضربات التي شنتها روسيا في أوكرانيا.

وكتب الرئيس الفرنسي على منصة "إكس": "يجب أن تتوقف هذه الضربات من جانب روسيا"، مشدداً على أنه "ينبغي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت، إضافة لخطوات قوية إذا واصلت موسكو السعي إلى كسب الوقت ورفض السلام".

تأتي تصريحات ماكرون فيما اتهمت أوكرانيا، اليوم، روسيا بشن "هجوم ضخم" على أراضيها أوقع ما لا يقل عن قتيلين و7 جرحى في مناطق مختلفة.

ويدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وقف نار جزئي في الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.

وبينما وافقت كييف الشهر الماضي على مقترح أميركي لهدنة مدتها 30 يوماً، لم تتجاوب موسكو مع ذلك، لكنها أكدت أنها ستتوقف عن مهاجمة منشآت الطاقة في أوكرانيا، وتبادل الطرفين الاتهامات بمواصلة مهاجمة البنى التحتية يومياً.

On this day of national mourning in Ukraine, my thoughts are with the children and all civilian victims of the deadly strikes carried out by Russia, such as in Kryvyi Rih on April 4.



