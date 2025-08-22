 المستشار التجاري للبيت الأبيض ينتقد الهند بسبب استمرار شراء النفط الروسي - بوابة الشروق
الجمعة 22 أغسطس 2025
المستشار التجاري للبيت الأبيض ينتقد الهند بسبب استمرار شراء النفط الروسي

بيتر نافارو مستشار البيت الأبيض للتجارة في واشنطن في صورة بتاريخ الرابع من مارس اذار 2019. تصوير: ليا ميليس - رويترز.
د ب أ
نشر في: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 2:31 م | آخر تحديث: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 2:31 م

انتقد المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو الهند بسبب مواصلة شراء النفط الروسي، وقال إنه يتوقع فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 50% على الواردات من الدولة الواقعة جنوب آسيا، كما هو مخطط لها في الأسبوع المقبل.

وقال نافارو للصحفيين أمام البيت الأبيض، عندما تم سؤاله عن الرسوم الجمركية على الهند، والتي من المقرر أن تتضاعف في 27 أغسطس "أرى أن ذلك سيحدث"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف "لا يبدو أن الهند تريد الاعتراف بدورها(روسيا) في سفك الدماء. لا تريد ذلك ببساطة. إنها تتقرب من شي جين بينج(الرئيس الصيني) وهذا ما تفعله".

وتعتبر هذه التصريحات الأخيرة هي الأحدث من جانب المستشار التجاري المتشدد وتأتي بعد أن أشارت الهند إلى أنها ستستمر في شراء النفط الروسي وهي خطوة من شأنها أن تحافظ على سوق حيوية لموسكو.

وأكدت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مجددا صداقتها طويلة الأمد مع روسيا في ظل فرض ضريبة باهظة بنسبة 50% وتحركت لتخفيف التوترات مع منافستها الإقليمية الصين في الأيام الأخيرة.

