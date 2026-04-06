اتحاد الكرة الطائرة يعلن مواعيد نهائيات كأس مصر للرجال

كشف الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، عن جدول مواعيد مباريات نصف نهائي ونهائي بطولة كأس مصر – رجال لموسم 2025-2026.

وتمكنت أندية الأهلي والزمالك والجزيرة وسموحة من التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وتُقام مباريات الدور نصف النهائي والنهائي على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، حيث يُلعب نصف النهائي يوم الخميس 9 إبريل، ويلتقي الأهلي مع الجزيرة في الساعة 5:00 مساءً، بينما يلتقي سموحة مع الزمالك في الساعة 7:00 مساءً.

أما النهائي، فيُقام يوم الجمعة 10 إبريل في تمام الساعة 7:00 مساءً، بينما تُلعب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الساعة 4:00 مساءً من نفس اليوم.

وتعد بطولة كأس مصر آخر بطولات الموسم المحلي 2025-2026، بعد تتويج النادي الأهلي بألقاب الدوري الممتاز ودوري المرتبط وكأس السوبر لهذا الموسم.