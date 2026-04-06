ارتفاع أسعار الأعلاف بنحو 85% منذ اندلاع الحرب على إيران

نبيل: المنتجون بدءوا التخارج عن القطاع بسبب تدني أسعار الدواجن والبيض



قفزت أسعار مكونات الأعلاف بالسوق المحلية بنسبة وصلت إلى 85% منذ اندلاع الحرب على إيران في نهاية فبراير الماضي، وهو ما يهدد صناعة الدواجن في مصر في ظل انخفاض سعر المنتج النهائي، بحسب عدد من العاملين بالقطاع تحدثوا لـ«الشروق».

وارتفعت أسعار الذرة بنسبة 26% مسجلة 16 ألف جنيه للطن خلال تعاملات أمس، مقابل 12.7 ألف جنيه قبل اندلاع الحرب، في حين زاد سعر الصويا بنسبة 85% مسجلة 36 ألف جنيه للطن، بدلا من 19.5 ألف جنيه.

وارتفعت أسعار الردّة بنسبة 27% لتصل إلى 14 ألف جنيه، بدلا من 11 ألف جنيه للطن، والعلف المصنع بنسبة 45% لتصل إلى 24 ألف جنيه للطن بدلا من 16.5 ألف.

وبحسب وكالات، فإن الولايات المتحدة وإيران ووسطاء إقليميين يناقشون شروط هدنة محتملة لمدة 45 يوماً قد تقود إلى إنهاء دائم للحرب المستمرة منذ أكثر من 5 أسابيع.

وفي الوقت نفسه، هدّد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، بجلب "الدمار" على إيران، عبر ضربات تستهدف محطات الطاقة وبنى تحتية مدنية أخرى إذا لم تفتح مضيق هرمز، بحسب ما نشره الرئيس الأمريكي على حسابه في منصة "تروث سوشيال".

ويقول أحمد نبيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن شركات الأعلاف ترفع الأسعار بشكل يومي، رغم وجود مخزون من الخامات يكفي لأكثر من 3 أشهر.

وأضاف نبيل أن المنتجين يعانون حاليا من ارتفاع أسعار الأعلاف، وعدم توافرها بالشكل الطبيعي، موضحا أن الشركات توّرد أقل من نصف احتياجات المزارع الداجنة، للتحوط من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأشار إلى أن سعر المنتج النهائي (الدواجن وبيض المائدة) انخفض بنحو 25% خلال الشهر المنقضي، في ضوء ارتفاع معدلات الإنتاج، وانخفاض حجم الطلب على السلعة الاستراتيجية، وهو ما يكبد المنتجين خسائر مالية فادحة في ظل ارتفاع التكلفة.

ويقول نبيل إن تكلفة إنتاج طبق البيض بدون هامش الربح كانت تسجل 116 جنيها قبل اندلاع الحرب وارتفاع التكلفة، في حين أن سعر طبق البيض يُباع حاليا بـ100 جنيها، مقابل 125 جنيها في بداية العام الجاري.

ولفت إلى أن المنتجين بدءوا يتخارجون عن القطاع بسبب تدني أسعار المنتج النهائي، واستمرار ارتفاع أسعار الأعلاف، وهو ما ينذر بأزمة شديدة في القطاع بعد 6 أشهر من الآن.

وحذر نبيل أن استمرار تخارج المنتجين سيخلق أزمة نقص معروض من الدواجن والبيض، وسيرفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

وهبطت أسعار الدواجن البيضاء بالسوق المحلية لتصل إلى مستوى الـ72 جنيها بالمزرعة خلال تعاملات أمس، مقابل 95 جنيها في شهر رمضان الماضي، بحسب سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية.

وأضاف سامح أن السعر العادل للدواجن في ظل الظروف الحالية، يصل إلى 85 جنيه بالمزرعة، وهو ما يعني أن المنتجين يتكبدون خسائر تصل إلى 13 جنيها في الكيلو الواحد.



