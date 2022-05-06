

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قريتي قريوت جنوب نابلس، وبيت دجن شرقها.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء اليوم الجمعة، بأن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات التي تشهدها القرية.

وكانت قوات الاحتلال قمعت المسيرة الأسبوعية في بيت دجن، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي السياق ذاته، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في قريوت جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال المستوطنين الذين اقتحموا نبع قريوت.

وأطلق جيش الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.