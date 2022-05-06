كييف: روسيا تعتزم الاستيلاء على مصنع الصلب في ماريوبول بحلول 9 مايو

قالت الحكومة الأوكرانية إن روسيا تعتزم الاستيلاء على مصنع الصلب في مدينة ماريوبول الساحلية بحلول يوم الاثنين.

وقال أوليكسي أريستوفيتش ، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يجب الاستيلاء على مصنع أزوفستال في الذكرى الـ 77 للانتصار على النظام النازي في 9 أيار/مايو.

ونقلت وكالة المعلومات المستقلة الأوكرانية عن أريسوفيتش قوله "أجمل هدية للحاكم هي رأس خصمه. أرى بوضوح الطموح لغزو آزوفستال ومنح بوتين /النصر/ في 9 أيار/مايو". وأضاف "إنهم يريدون ذلك بشدة، لكن لنرى ما إذا كانوا سينجحون".

ويتحصن داخل مصنع الصلب مقاتلين أوكرانيين ومئات المدنيين، وفقا لمصادر أوكرانية.

ومن المقرر أن تجري موسكو استعراضا عسكريا كبيرا يوم الاثنين المقبل لإحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية، والتي تحتفل بها روسيا في 9 أيار/مايو من كل عام.