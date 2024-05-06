إذاعة جيش الاحتلال: إسرائيل لم توافق على مقترح وقف إطلاق النار الذي قبلت به حماس

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، أن تل أبيب لم توافق حتى الآن بشكل رسمي على مقترح وقف إطلاق النار المقدم من مصر وقطر، بعد إعلان حركة حماس موافقتها عليه.

وأعلنت حركة حماس، اليوم الاثنين، موافقتها على مقترح مصر وقطر بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الحركة في بيان عبر موقعها الرسمي "أجرى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت حركة حماس، أن الخطوات التي يتّخذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحضيراً للهجوم على مدينة رفح، جريمة صهيونية تؤكّد إصرار حكومة الاحتلال على المضي في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان: "إن أي عملية عسكرية في رفح؛ لن تكون نزهةً لجيش الاحتلال الفاشي، وأن مقاومتنا الباسلة وعلى رأسها كتائب القسام، على أتَمِّ الاستعداد للدفاع عن شعبنا ودحر هذا العدو وإجهاض مخططاته وإفشال أهدافه".

وتابع البيان: "ندعو المجتمع الدولي، للتحرُّك العاجل لوقف هذه الجريمة، التي تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين العزّل من أطفال ونساء وشيوخ، كما ندعو المنظمات والهيئات الإنسانية، وعلى رأسها وكالة الأونروا، إلى البقاء في أماكنها في مدينة رفح وعدم مغادرتها".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مصري رفيع المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية»، باعتزام وصول وفد من حماس إلى القاهرة باكر الثلاثاء، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار.

وكشف مصدر فلسطيني، اليوم الاثنين، عن اتصالات مصرية مكثفة مع حماس وإسرائيل لمنع انهيار التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.