بيراميدز راحة من التدريبات 24 ساعة

قرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٢٤ ساعة بعد الانتصار الذي تحقق على حساب فيوتشر بهدف دون مقابل.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٢١ من بطولة الدوري، ليواصل الابتعاد بصدارة البطولة برصيد ٤١ نقطة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بداية من الأربعاء بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة النادي المصري المقرر لها السابعة من مساء السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.