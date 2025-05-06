صحة غزة: 17 شهيدا بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة للنازحين بمخيم بالبريج

أعلن الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، عن وصول 8 شهداء كلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وعدد كبير من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج باستهداف مدرسة تأوي نازحين، مساء اليوم الثلاثاء.

وأشار خلال تصريحات لشبكة الجزيرة الإخبارية، قبل قليل، إلى استقبال مستشفى العودة بمخيم النصيرات 9 شهداء؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17 شهيدًا، لافتا إلى أن أعدادا كبيرة من الشهداء والمصابين ما زالوا في أماكن الاستهداف، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشالهم؛ بسبب عدم توفر الإمكانيات المتاحة.

ونوه إلى أن استهداف جيش الاحتلال للمواطنين مستمر منذ الصباح الباكر، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في المحافظة الوسطى وحدها إلى 35 شهيدًا، جميعهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأكد أن معظم الإصابات التي وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى والعودة خطيرة وتتركز في الرأس والصدر.

ونوه إلى عجز الطواقم الطبية عن استقبال الأعداد الكبيرة والخطيرة من المصابين، لافتا إلى عدم وجود أماكن كافية في أقسام الاستقبال واضطرار المستشفيات إلى إجراء عملية مفاضلة بين المصابين لإنقاذ أكبر عدد ممكن في ظل الوضع الكارثي والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

ولفت إلى استمرار منع جيش الاحتلال وصول الوقود إلى المستشفيات، قائلا: «نخشى توقف المستشفيات خلال عدة ساعات؛ نتيجة النقص الكبير في الوقود داخل المستشفيات».

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة بقصفها مدرسة تؤوي نازحين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات.