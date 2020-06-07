الشرطة التركية تفض مظاهرة لنواب حزب الشعوب الديمقراطي برذاذ الفلفل

ذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية، اليوم السبت، أن الشرطة التركية استخدمت رذاذ الفلفل لتفريق مجموعة من نواب حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد في العاصمة أنقرة خلال احتجاجهم أمس الجمعة على تجريد برلمانيين من حزبهم من عضويتهم بمجلس النواب التركي.

وقالت الصحيفة إن شرطة مكافحة الشغب في أنقرة تدخلت لتفريق المظاهرة في محاولة لمنع النواب من الوصول إلى حديقة جوفين في المدينة، وقامت بتمزيق لافتات كتب عليعا "هناك انقلاب"، التي يحملها أعضاء الحزب.

وقالت "جمهورييت" إن نواب حزب الشعوب الديمقراطي بدأوا التظاهر أمام مقر البرلمان التركي قبل أن يسيروا متجهين نحو جوفن بارك قبل أن تمنعهم الشرطة.

وأفاد موقع "تي 24" الإخباري أن حزب الشعوب الديمقراطي يستعد لتنظيم المزيد من الاحتجاجات على إقصاء نوابه من خلال تنظيم مسيرات في العديد من المدن التركية والوصول حتى العاصمة أنقرة.

ويقود الرئيسان المشاركان في حزب الشعوب برفين بولدان وميات سانجار مسيرة من مقاطعة هكاري (جنوب شرق) ذات الأغلبية الكردية ومن مقاطعة أدرنة (شمال غرب) إلى العاصمة التركية أنقرة اعتبارًا من 15 يونيو الجاري.

وقالت ليلى جوفن في رسالة بعثتها من السجن: "لا يجب أن يكون المرء نائبًا لتمثيل الشعب الكردي حتى لا يسجن". "سنواصل نضالنا من أجل الحرية في كل مجالات الحياة".

والخميس الماضي أسقط البرلمان التركي عضوية كلا من ليلى جوفين وموسى فارس أوغوللاري من حزب الشعوب الديمقراطي والنائب أنيس بربر أوغلو من حزب الشعب الجمهوري وبعدها بساعات تم احتجاز النواب المعارضين على ذمة قضايا ضدهم، فيما أفرجت الشرطة عن بربرأوغلو اليوم السبت، إفراجا مشروطا.