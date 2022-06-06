أكد وزير الثقافة العراقي حسن ناظم، اليوم الاثنين، على وجود تحرك حكومي؛ من أجل إقامة أسبوع ثقافي مصري وخليجي في بغداد.

وقال ناظم لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «أول الأسابيع الثقافية كانت مع الفن السوري المميز، باستضافة نخبة من الفنانين يقودهم دريد لحام وأيمن زيدان وسلمى المصري وآخرون».

وأضاف، أن «وزارة الثقافة العراقية ماضية باستضافة أسابيع ثقافية وفنية جديدة مع البلدان العربية كجزء من سياسة الوزارة؛ لاستعادة العلاقات الثقافية والفنية مع البلدان العربية».

وأشار إلى أن «هناك تخطيطاً لإقامة أسبوع ثقافي سعودي وإماراتي، وهناك مقترح مع الأشقاء المصريين لاستضافتهم لإقامة أسبوع ثقافي وفني وآثاري».

وحول إقامة اسابيع ثقافية عراقية في البلدان العربية، أوضح ناظم أنه «خلال اجتماع وزراء الثقافة العرب في الإمارات العربية المتحدة، كان هناك ما يشبه الإجماع على ضرورة تبادل الأسابيع الثقافية، ولذلك سيحضر المثقفون والفنانون العراقيون في بلدان عربية قريبا».