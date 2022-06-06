 العراق.. تحرك حكومي لإقامة أسبوع ثقافي مصري في بغداد - بوابة الشروق
الإثنين 6 يونيو 2022 6:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

العراق.. تحرك حكومي لإقامة أسبوع ثقافي مصري في بغداد

وزير الثقافة العراقي حسن ناظم
وزير الثقافة العراقي حسن ناظم
هديل هلال
نشر في: الإثنين 6 يونيو 2022 - 6:17 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يونيو 2022 - 6:17 م

أكد وزير الثقافة العراقي حسن ناظم، اليوم الاثنين، على وجود تحرك حكومي؛ من أجل إقامة أسبوع ثقافي مصري وخليجي في بغداد.

وقال ناظم لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «أول الأسابيع الثقافية كانت مع الفن السوري المميز، باستضافة نخبة من الفنانين يقودهم دريد لحام وأيمن زيدان وسلمى المصري وآخرون».

وأضاف، أن «وزارة الثقافة العراقية ماضية باستضافة أسابيع ثقافية وفنية جديدة مع البلدان العربية كجزء من سياسة الوزارة؛ لاستعادة العلاقات الثقافية والفنية مع البلدان العربية».

وأشار إلى أن «هناك تخطيطاً لإقامة أسبوع ثقافي سعودي وإماراتي، وهناك مقترح مع الأشقاء المصريين لاستضافتهم لإقامة أسبوع ثقافي وفني وآثاري».

وحول إقامة اسابيع ثقافية عراقية في البلدان العربية، أوضح ناظم أنه «خلال اجتماع وزراء الثقافة العرب في الإمارات العربية المتحدة، كان هناك ما يشبه الإجماع على ضرورة تبادل الأسابيع الثقافية، ولذلك سيحضر المثقفون والفنانون العراقيون في بلدان عربية قريبا».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك