رئيس وزراء أستراليا: تواصلنا مع بكين لمناقشة المخاوف بشأن اعتراض طائرة صينية لأخرى أسترالية

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قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني البانيز، إن حكومته تواصلت مع بكين لمناقشة المخاوف بشأن ما وصفه "بالمناورة الخطيرة" بين مقاتلة صينية وطائرة استطلاع استرالية فوق بحر الصين الجنوبي.

وقالت وزارة الدفاع الاسترالية إن طائرة راف بي-8 كانت تجري نشاط استطلاع بحري اعتيادي في المنطقة في 26 مايو الماضي عندما اعترضتها مقاتلة جي-16 صينية.

نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الدفاع ريتشارد مارليس القول أمس الأحد إن المقاتلة الصينية" كانت قريبة للغاية من " الطائرة بي -8 ، قبل أن تعترض الطائرة الاسترالية وتطلق " أجزاء صغيرة من الألومنيوم".

وقال البانيز في مؤتمر صحفي في بيرث أمس الأحد إن استراليا قلقة بشأن هذه الواقعة، التي أشار إلى أنها مثلت تهديدا أمنيا للطائرة وطاقمها.

وأضاف أن حكومته تواصلت مع الصين "عبر القنوات المناسبة".

وأوضح "وزارة الدفاع قامت لعدة عقود بأنشطة استطلاع بحري في المنطقة، وتقوم بذلك وفقا للقانون الدولي، وتمارس حق حرية الملاحة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي في بكين إن جيش بلاده طالما اتبع القانون الدولي، ويجري العمليات بأسلوب "آمن".

وأضاف: "لا يُسمح لأي دولة بانتهاك سيادة وأمن الصين، وتقويض السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي بذريعة حرية الملاحة".