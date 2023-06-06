شفيونتيك تواجه جوف وأنس جابر تلاقي حداد مايا في دور الثمانية لبطولة رولان جاروس

تأهلت النجمة البولندية إيجا شفيونتيك إلى دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، ‏مستفيدة من انسحاب منافستها الأوكرانية ليسيا تشرينكو، خلال مباراتهما في الدور الرابع، مساء الإثنين.

وحجزت شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم مقعدها في دور الثمانية بعد انسحاب تشرينكو خلال المجموعة الأولى بسبب الإصابة.

وفي تكرار لسيناريو نهائي النسخة الماضية، تلتقي شفيونتيك في دور الثمانية مع الأمريكية كوكو جوف التي فازت على السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا بمجموعتين دون رد بنتيجة 7 /5 و6 ‏‏/2‏‎

.‎ واستدعت تشرينكو الطبيب والمدرب خلال الشوط الخامس من المجموعة الأولى، حيث بدت أنها في حالة غير جيدة، وتم قياس مستوى ضغط الدم لديها خلال فترة التوقف الطويلة للمباراة.

وتأهلت نجمة التنس التونسية أنس جابر للمرة الأولى لدور الثمانية برولان جاروس، بعدما تغلبت على الأمريكية بيرناردا بيرا 6 / 3 و6 / 1، مساء الإثنين، ضمن منافسات الدور الرابع (دور الستة عشر).

كانت أنس جابر، المصنفة السابعة على العالم، قد حققت فوزا صعبا على الصربية أولجا دانيلوفيتش - 22 عاما - في الدور الثالث، لتعادل أفضل إنجاز لها في رولان جاروس بالصعود إلى الدور الرابع.

وفي مباراتها بالدور الرابع اليوم أمام بيرا، نجحت أنس جابر في فرض تفوقها أمام منافستها الأمريكية لتتأهل إلى دور الثمانية للمرة الأولى في سجل مشاركاتها في رولان جاروس.

وكانت بطولة فرنسا المفتوحة هي الوحيدة من بين بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى التي لم تتجاوز فيها أنس جابر دور الستة عشر.

وضربت جابر موعدا في دور الثمانية مع بياتريز حداد مايا، بعد فوز اللاعبة البرازيلية على منافستها الأمريكية سلون ستيفينز بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7 /6 و6 /4.

واحتاجت حداد مايا /27 عاما/ إلى ثلاث ساعات و51 دقيقة للفوز على ستيفينز، في أطول مباراة بالبطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات هذا الموسم.

وباتت حداد مايا أول لاعبة برازيلية تبلغ دور الثمانية لإحدى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى منذ إنجاز مواطنتها ماريا بوينو في 1968.

كما أصبحت حداد مايا هي الأولى على مستوى التنس البرازيلي لفئتي التنس للرجال والسيدات التي تبلغ هذه المحطة في الجراند سلام منذ أن تأهل جوستافو كويرتين إلى دور الثمانية في بطولتي أمريكا المفتوحة وفرنسا المفتوحة في 2021.