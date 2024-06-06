ميدو ينضم إلى شبكة قنوات أون تايم سبورتس

أعلن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انضمام أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق إلى شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

وظهر ميدو لأول مرة على قنوات أون تايم سبورتس محللا من الملعب لمباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، اليوم، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويملك ميدو باعا طويلا في الإعلام الرياضي، حيث عمل كمحلل ومقدم برامج رياضية، في عدة قنوات مصرية وعربية عبر السنوات الماضية، وكانت آخر تجاربه على الشاشة، برنامج "الريمونتادا" على قناة المحور.