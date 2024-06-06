رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يبحث مع وزير الدفاع السعودي مساعي إحلال السلام في اليمن

التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي في مقر إقامته خلال زيارته للمملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه "جرى التأكيد على الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن، والمساعي المبذولة لدعم السلام، وإحراز تقدم بشأن خارطة الطريق لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول لحل سياسي شامل، تحت رعاية الأمم المتحدة، يتوحد به الصف اليمني، وتتحقق به تطلعات شعبه الشقيق".

وأضافت واس أن وزير الدفاع السعودي أكد خلال اللقاء "موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق آمال شعبها الشقيق".