ببالغ الحزن والأسى، تنعى إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي رحيل الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي، التي وافتها المنية اليوم عن عمر يناهز 93 عامًا، بعد رحلة فنية وإنسانية حافلة بالعطاء والتميز.

وتقدّم رئيس المهرجان، الناقد السينمائي أحمد عسر، بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة ومحبيها وجمهورها، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الراحلة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وُلدت الفنانة سميحة أيوب في حي شبرا بمدينة القاهرة، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، ومنذ ذلك الحين بدأت مسيرتها الفنية الاستثنائية التي امتدت لعقود، وأثرت خلالها الساحة الثقافية العربية بأعمالها الخالدة.

قدمت خلال مشوارها المسرحي ما يقرب من 170 عملًا مسرحيًا، من أبرزها: رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، ودائرة الطباشير القوقازية، لتصبح رمزًا من رموز خشبة المسرح العربي.

ورغم أن المسرح كان ميدانها الأوسع، إلا أن الراحلة شاركت أيضًا في عدد من الأفلام السينمائية المهمة، منها: أرض النفاق، فجر الإسلام، مع السعادة، وبين الأطلال. كما تألقت على الشاشة الصغيرة في أعمال درامية بارزة مثل: الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، والمصراوية.

برحيل سميحة أيوب، يفقد الفن العربي إحدى أبرز أيقوناته، لكنها ستظل حاضرة في الذاكرة الفنية بأعمالها وإنجازاتها، وقيمتها التي لا تُقدّر بثمن.