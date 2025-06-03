الأردن وسوريا يوقعان مذكرة تفاهم لتدريب الكوادر الدبلوماسية

وقع الأردن وسوريا، الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتدريب الكوادر الدبلوماسية، إضافة إلى موظفي القطاع العام.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد من وزارة الخارجية السورية إلى المملكة حيث استقبلهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وفق وكالة الأناضول.

وأكد الصفدي، وفق البيان، عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وسوريا، والحرص على تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بتوجيه من الملك عبد الله الثاني والرئيس أحمد الشرع.

ولفت البيان، إلى أن الوفد السوري وقع مع الجانب الأردني مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تدريب الكوادر الدبلوماسية وموظفي مؤسسات القطاع العام بين المعهد الدبلوماسي الأردني والمعهد الدبلوماسي السوري.