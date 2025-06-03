مباحثات تركية أمريكية حول مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

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بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الأمريكي مارك روبيو، نتائج مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا التي جرت في إسطنبول الاثنين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الثلاثاء، بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، وفق وكالة الأناضول.

وذكرت المصادر أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال الخطوات المتخذة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا ونتائج مفاوضات إسطنبول.

كما أشارت إلى تقييمهما التطورات الأخيرة في سوريا وقطاع غزة.

وأمس الاثنين، استضافت إسطنبول جولة ثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2022، حيث اتفق الطرفان على المضي قدما في تبادل الأسرى، وقدم الجانب الروسي مذكرة تتضمن رؤيته لوقف إطلاق النار.

وشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في الاجتماع إلى جانب الوفد الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي مستشار الرئيس، والوفد الأوكراني برئاسة وزير الدفاع رستم عمروف.

وفي 15 و16 مايو الماضي، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل 2000 أسير بين البلدين.