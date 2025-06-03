وزير المالية: 50% من مستحقات الشركات في برنامج دعم الصادرات سيتم تسويتها من الضرائب أو الكهرباء

قال أحمد كوجك وزير المالية، إن المستحقات القديمة للشركات من برنامج دعم الصادرات، سيتم تسوية 50% من قيمتها بنظام المقاصة، موضحا أن الشركات ستتحصل على نصف مستحقاتهم نقدا، بينما النصف الآخر سيتم خصمه من الضرائب أو فواتير الكهرباء، أو أي مستحقات للدولة.

جاء ذلك اليوم، خلال المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية لعرض تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، بمقر الهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف كوجك، أنه إذا كانت الشركة ليس عليها أية مستحقات، فمن الممكن تأجيل جزء لسداد ضرائب مستقبلية، أو رد كل المبلغ نقد، متابعا: «عدم وجود مستحقات على الشركة يعني أنها رائعة».

وبلغت قيمة مستحقات الشركات المتأخرة من برنامج دعم المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي، 60 مليار جنيه، وفقا لكوجك

وارتفعت مخصصات تمويل برنامج دعم الصادرات في موازنة العام المالي المقبل، 2025 – 2026، بنسبة 96% لتسجل ٤٥ مليار جنيه، مقارنة بـ23 مليار جنيه العام المالي الحالي، وفقا للوزير.

ومن جهته، قال أحمد كوجك وزير المالية، إنه تم صرف ٧٠ مليار جنيه مساندة لأكثر من ٢٨٠٠ شركة مصدرة خلال الفترة ما بين ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٤.