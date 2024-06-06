مصمم الديكور فادي فوكيه عضو لجنة تحكيم المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية الـ46

أعلنت الإدارة العامة للمسرح عن انضمام عضو جديد إلى لجنة تحكيم المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية الـ46، وهو مصمم الديكور فادي فوكيه.

وكانت إدارة المسرح قد أعلنت سابقًا أن من بين أعضاء لجنة التحكيم الكاتب المسرحي ياسر علام والمؤلف الموسيقي وليد الشهاوي. ولم تعلن الإدارة العامة للمسرح بعد عن باقي أسماء لجنة التحكيم.

الجدير بالذكر أن فادي فوكيه حاصل على بكالوريوس التربية الفنية، قسم نحت، من جامعة حلوان، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في النقد الفني من أكاديمية الفنون عام 1989، وهو عضو في نقابة الفنانين التشكيليين، وعضو في نقابة المهن التمثيلية، وعضو في نقابة اتحاد الفنانين العرب، وعضو في فرقة المسرح القومي.

ويشغل فوكيه منصب مدير الأقسام الفنية بالمسرح الحديث، ومصمم ديكور بالمسرح القومي، ومدير عام الإنتاج بالبيت الفني للمسرح. أخرج وصمم العديد من سينوغرافيا الأعمال المسرحية الكبرى، كما قام بتصميم ديكور العديد من الأعمال المسرحية في الجامعات والثقافة الجماهيرية، منها: "اهتزاز"، "القطط"، "نوح الحمام"، "زنقة الرجالة"، "تاج السريان"، "الشطار"، "البوفيه"، "مستر كلينوف"، "الجحيم"، "عطيل يعود"، "الغريب"، "الواغش"، "ملك وكتابة"، "برلمان الستات"، "مولد سيدي طناش"، "الدخان"، و"أرض لا تنبت الزهور".

وقد تم تكريمه في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، منها تكريمه على مجمل أعماله في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ15.

وأعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عن العروض المسرحية المشاركة في المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الـ46، المقرر إقامته في الفترة من السبت المقبل إلى 29 يونيو الجاري، بمسرحي السامر بالعجوزة، وقصر ثقافة روض الفرج.

يشارك في دورة المهرجان الختامي 26 عرضًا مسرحيًا تم اختيارها من قِبل لجان التحكيم بالأقاليم الثقافية الستة، من إجمالي 116 عرضًا هذا الموسم.

وتنتج هذه العروض الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويدير إدارة الفرق المخرج المسرحي السعيد منسي.