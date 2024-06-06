القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم

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تترقب الجماهير المصرية مساء اليوم الخميس ، المباراة الصعبة والرسمية الأولى لحسام حسن مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم 2026 ، والمقرر لها في أمريكا وكندا والمكسيك.

ستاد القاهرة يستضيف المباراة، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات المونديال في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، بحضور جماهيري كامل العدد بعد نفاد التذاكر.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى لتصفيات المونديال، بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

منتخب مصر يتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو بـ4 نقاط لكل منهما، وبعد فوز سيراليون على جيبوتي مساء الاربعاء رفع رصيده إلى 4 نقاط ويليه إثيوبيا بنقطة واحدة وجيبوتي بدون نقاط.

وانتصر منتخب مصر على جيبوتي 6-0، وعلى سيراليون 2-0، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو..

تذاع المباراة عبر قناتي أون تايم سبورتس 1 وSSC سبورت.

ويعلق على قناة أون تايم سبورتس كل من طارق الأدور ومحمد الكواليني.

بينما على قناة SSC Sport يعلق مدحت شلبي.