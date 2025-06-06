 إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا الإبقاء على عمليات التسريح الجماعي في وزارة التعليم - بوابة الشروق
الجمعة 6 يونيو 2025 6:50 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا الإبقاء على عمليات التسريح الجماعي في وزارة التعليم

دونالد ترامب
دونالد ترامب
واشنطن - (أ ب)
نشر في: الجمعة 6 يونيو 2025 - 6:27 م | آخر تحديث: الجمعة 6 يونيو 2025 - 6:27 م

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا الإبقاء على عمليات التسريح الجماعي للعمال في وزارة التعليم، بينما تستمر القضية.

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