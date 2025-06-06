إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا الإبقاء على عمليات التسريح الجماعي في وزارة التعليم

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طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا الإبقاء على عمليات التسريح الجماعي للعمال في وزارة التعليم، بينما تستمر القضية.