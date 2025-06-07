 المحكمة العليا الأمريكية تسمح لوزارة كفاءة الحكومة الوصول إلى أنظمة الضمان الاجتماعي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المحكمة العليا الأمريكية تسمح لوزارة كفاءة الحكومة الوصول إلى أنظمة الضمان الاجتماعي

واشنطن - (أ ب)
نشر في: الجمعة 6 يونيو 2025 - 11:51 م | آخر تحديث: الجمعة 6 يونيو 2025 - 11:51 م

سمحت المحكمة العليا لفريق وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية بالوصول إلى أنظمة الضمان الاجتماعي التي تحتوي على بيانات شخصية لملايين الأمريكيين في الوقت الحالي.

 

 

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