توقعات الانتخابات البلدية الألمانية بشمال الراين ويستفاليا: البديل حصد 3 أضعاف نسبته في 2020

أشارت التوقعات الأولية لإذاعة غرب ألمانيا "دبليو دي آر" إلى أن حزب البديل من أجل ألمانيا تمكن في الانتخابات البلدية التي جرت في ولاية شمال الراين-ويستفاليا اليوم الأحد، من الحصول على نسبة تأييد تعادل أكثر من ثلاثة أضعاف ونصف النسبة التي كان حصل عليها في انتخابات عام 2020.

وبحسب هذه التوقعات، حصل البديل في انتخابات اليوم على 5ر16% (مقارنة بـ 1ر5% في 2020) ليحتل المركز الثالث في هذه الانتخابات بعد المتصدر الحزب المسيحي الديمقراطي بـ34% والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي حصل على 5ر22%، ومتقدما على حزب الخضر الذي حصل على 5ر11%.

ووصف تينو شروبالا زعيم حزب البديل نتيجة حزبه في هذه الانتخابات بأنها تمثل نجاحا، وكتب على منصة إكس: "التوقعات الأولية تشير إلى أن حزب البديل ضاعف أصواته ثلاث مرات في الانتخابات المحلية بولاية شمال الراين-ويستفاليا"، مشيرا إلى أن هذا يعد نجاحا كبيرا، وأردف:"نحن حزب الشعب ونحمل جميعًا مسؤولية كبيرة تجاه ألمانيا".