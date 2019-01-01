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مسؤول بريطاني يرد على أنباء احتجاز إيران لناقلة نفط عملاقة في الخليج


نشر فى : السبت 6 يوليه 2019 - 12:53 م | آخر تحديث : السبت 6 يوليه 2019 - 1:02 م

قال مسؤول في مجموعة عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة لوكالة «رويترز» إن «ناقلة عملاقة ترفع علم بريطانيا كانت قد توقفت في مياه الخليج في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت آمنة وبخير».

وأضاف أن ناقلة النفط (باسيفيك فوياجر) توقفت في إطار إجراء روتيني لتعديل وقت وصولها إلى المرفأ التالي وواصلت سيرها بعد ذلك، حسب الوكالة.

كانت إيران قد نفت تقارير عن احتجاز الحرس الثوري الإيراني للناقلة واصفة إياها بـ«المفبركة».

وكانت البحرية البريطانية احتجزت السفينة الإيرانية في مضيق جبل طارق، بعد الاشتباه في أنها كانت تحمل شحنة نفط إلى سوريا، خرقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.


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