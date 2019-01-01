قال الفنان أوكا إنه سعيد بالتعاون مع زوجته الفنانة مى كساب فى ألبومها الجديد «أنا لسه هنا» الذى قام بتوزيع أغنياته الـ 12، موضحا أن الفكرة بدأت عندما قام بإعادة توزيع أغنية «كان فاضل» للفنان محمد منير، وغنتها مى بصوتها منذ 5 سنوات، والتى أعجبت بها وبالشكل التوزيعى المختلف عليها مما حمسها للتعاون مجددا معه فى الألبوم.

وأشار أوكا إن خلال التحضيرات واجه عددا من الصعوبات فى إقناع مى بـ«ستايل» بعض الأغنيات، ما اضطرهم لتغيير بعض الأعمال أكثر من مرة، وبعد محاولات كثيرة اقتنعت بوجهة نظره، خاصة أنه يقدم خلال الألبوم مزيكا مختلفة عن الشكل الذى قدمته مى فى ألبوماتها السابقة، تضم مزيجا بين المزيكا الشرقى وعدة أنواع مختلفة من المزيكا، وهو مشروع موسيقى مستمر ولديه أفكار كثيرة يقدمها فى عدة ألبومات قادمة بموضوعات مختلفة.

وأوضح أوكا إنه لم يكن من المقرر مشاركته هو واورتيجا بالغناء معها بالألبوم، خلال أغنية «فيه من ده»، لكنهم لم يجدوا صوتا مناسبا لطبيعة الأغنية، فشاركوا بالغناء بالأغنية إنقاذا للموقف، وحتى تخرج بالشكل الذى يريدونه.

وعن خوضه تجربة الإنتاج للمرة الأولى، قال إنها بالفعل خطوة صعبة لكننا نمشى فيه بخطوات محسوبة بدأناها بألبوم «أنا لسه هنا»، ثم نستعد لإنتاج ألبوم يجمعنى باورتيجا، بعد الانتهاء من ألبومنا القادم مع المنتج وليد منصور، والمقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى المقبل، موضحا أنهم انتهوا من تسجيل أكثر من 5 أغنيات بالألبوم والذى يشارك فيه عدد من المواهب الجديدة فى الكتابة والتلحين والتوزيع أيضا.

وعن أغنيته الجديدة مع اورتيجا «نوزهى» قال إنه سعيد بنجاح الأغنية، والتى استطاعت أن تتخطى حاجز مليون مشاهدة، خلال فترة قصيرة، مؤكدا أن أرقام المشاهدات ليس فقط مؤشرا لنجاح الأغنية بالنسبة له، لكن عندما يجد الجمهور يرددها فى الشارع.

وعن مشاركتهما بمهرجان موازين بالمغرب، عبر أوكا عن سعادته بالغناء وسط الجمهور المغربى، وتفاعلهم الكبير مع الأغانى فهو جمهور محب للموسيقى بجميع أشكالها.

وعن تعاونه مع الفنان حمادة هلال فى أغنية «اشرب شاى»، والتى حققت نجاحا وانتشارا كبيرا، محققة 26 مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، قال إنه توقع نجاح الأغنية، موضحا أنه استوحى الأغنية من روح وطبقة أغنية حمادة هلال «أنا لا مسطول ولا بطوح» من فيلمه «العيال هربت»، وكان يبحث عن «ايفيه» مختلف حتى وجد جملة «اشرب شاى» التى بنى عليها فكرة الأغنية وبالفعل انتهى من صناعة الأغنية فى فترة أسبوعين، معبرا عن سعادته بالتعاون معه فهو فنان كبير وجدع وابن بلد، وتعاون معه من قبل فى أغنية «باربى» فى فيلم 8% والتى لحنها حمادة هلال، مشيرا عن بدء التحضيرات لأغنية جديدة لحمادة قريبا، كما يتعاون خلال الفترة القادمة مع الفنانين أحمد سعد، ومنه عطية، وشذى، وفريق ام تى ام، ومحمد رشاد.