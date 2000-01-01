الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مساء الأحد، فى موقعها الألكترونى أنه تردد أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا في قطاع غزة، بعدما أشار إلى أن مسلحين أطلقوا ثلاثة صواريخ من القطاع على إسرائيل في وقت سابق أمس.

كما أفادت وكالة "صفا" الفلسطينية للأنباء بأن الطائرات الإسرائيلية "قصفت مرصدا للمقاومة شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة".

وأضافت أنه سُمع دوي انفجار آخر شرق مدينة غزة، وأشارت إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية لاتزال تحلق في أجواء القطاع.

وفى الوقت ذاته قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي شن مساء الأحد هجمات جوية ومدفعية على قطاع غزة استهدفت مواقع لحماس ردا على اطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

وذكرت المصادر أن الهجمات استهدفت مواقع تدريب وأخرى للرصد تتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مناطق مختلفة من القطاع من د

وكانت قد دوت صافرات الإنذار في مجتمعات إسرائيلية قرب القطاع الساحلي الفلسطيني، وسط تحذيرات للسكان بضرورة الإسراع في الاحتماء بالغرف الآمنة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تم إطلاق صاروخين باتجاه الأراضي الإسرائيلية قبل غروب الشمس، بينما اعترضت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي مقذوفا ثالثا أطلق بعد الغروب.