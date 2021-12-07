اليونيسف تدعو إلى حماية الأطفال وتوفير سلامتهم وصون حقوقهم

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إلى حماية الأطفال وضمان سلامتهم وصون حقوقهم في ظل حالات العنف ضدّ الأطفال التي تتزايد في لبنان.

وقال بيان صادر عن إدوارد بيجبيدر، ممثل اليونيسف في لبنان، اليوم الأربعاء "إن المعلومات والتقارير التي يتم تداولها مؤخراً في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي عن ممارسات عنفية جنسية وجسدية جسيمة بحقّ الأطفال هي مؤشر إضافي إلى تزايد مظاهر العنف ضد الأطفال في لبنان".

وأضاف البيان "تناشد اليونيسف الأسر والمجتمعات والسلطات المحلية توفير السلامة والرفاه للأطفال والشباب، وتدعو الجميع إلى كسر حاجز الصمت حول إساءة معاملة الأطفال ودعم حقهم في الحماية حتى يتمكن كل طفل من العيش في بيئة آمنة خالية من العنف.

وتابع البيان "كما تدعو اليونيسف إلى حماية خصوصية الأطفال الناجين من العنف. وتشدد على ضرورة ألاّ يتم نشر معلومات متعلقة بهؤلاء الأطفال، بما في ذلك الأسماء والصور ومقاطع الفيديو التي تحتوي على مشاهد عنيفة؛ لأن نشر هذه المواد والمعلومات قد يزيد خطر الوصم الاجتماعي على الأطفال وأسرهم.

وقال "ستواصل اليونيسف دعم الأطفال وتمكين الأسر وتعبئة المجتمعات لضمان حماية جميع الأطفال والمراهقين والنساء، وخاصة الأكثر ضعفا، من العنف والاستغلال وسوء المعاملة والإهمال، وفقا للإطار القانوني والسياسي الوطني وبحسب المعايير الدولية".