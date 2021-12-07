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قائمة فريق إيسترن كومباني لمواجهة المصري

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 6 يوليه 2022 - 9:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 يوليه 2022 - 9:15 م

اختار علاء عبد العال المدير الفني لنادي إيسترن كومباني، 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم الأربعاء، بأحد فنادق الاسكندرية إستعدادا لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها غدا الخميس في السادسة مساءً بستاد برج العرب، في الدور الـ16 من كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

حراسة المرمى : أحمد دعدور أحمد بوسكا عمرو حسام

الدفاع: خالد مصطفى-كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الموجود (جودة) - صابر الشيمي - يوسف مجدي عبدالغني- حسام حسن - أحمد ثابت داهش.

خط الوسط: أحمد أبو بكر (موكشا) - محمد ناصر (مودي) - أحمد تمساح -أحمد حمزاوي - محمد رمضان -عمر فاروق (ميرة) - محمد خليفة - أحمد متعب- عبدالعزيز موسى.

الهجوم: أحمد حجي -عماد ميهوب - يوسف رمضان.


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