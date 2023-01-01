مسئول أمريكي: توقعات بتقديم واشنطن ذخائر عنقودية لأوكرانيا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسئول أمريكي رفيع قوله إنه من المتوقع أن تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بذخائر عنقودية.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن كييف كانت تضغط من أجل هذا النوع من الأسلحة المثير للجدل والمحظور على نطاق واسع، لكن واشنطن قاومت تلك الضغوط بسبب قدرته على التسبب في ضرر عشوائي للمدنيين.

وقالت أوكرانيا إن الأسلحة ستساعد في هجومها المضاد ضد القوات الروسية من خلال السماح لقواتها باستهداف المواقع الروسية المحصنة بفاعلية، والتغلب على العوائق في القوة البشرية والمدفعية.

وبعد شهور من الاعتراض والاستشهاد بالمخاوف بشأن استخدام الأسلحة والقول بأنها ليست ضرورية، ألمح مسئولون أمريكيون مؤخرا إلى وجود تغيير في موقف واشنطن.

وقالت لورا كوبر، نائبة مساعد وزير الدفاع لشئون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، للمشرعين الأمريكيين نهاية الشهر الماضي، إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قررت أن الذخائر العنقودية ستكون مفيدة لأوكرانيا، "لاسيما ضد المواقع الروسية المحصنة بساحة المعركة".

وكانت الإذاعة العامة الوطنية أول من أورد القرار الأمريكي المتوقع، وأكده مسئول في الإدارة الأمريكية، مساء الأربعاء، متحدثا شريطة عدم كشف هويته.

وتعد الذخائر العنقودية، التي استخدمت للمرة الأولى في الحرب العالمية الثانية، فئة من الأسلحة من بينها الصواريخ، والقنابل، وقذائف المدفعية التي تتفكك في الجو وتنثر ذخائر أصغر على مساحة كبيرة.

وصممت قنابل الذخائر العنقودية للانفجار أو الاشتعال لدى ارتطامها بالأرض، وهى أسلحة لها تداعيات دائمة ومدمرة في كثير من الأحيان على المدنيين.