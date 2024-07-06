ولي العهد السعودي يهنئ رئيس الوزراء البريطاني الجديد ويعرب عن أمله في تعزيز العلاقات

أعرب ولي العهد السعودي رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في برقية تهنئة بعث بها يوم الجمعة، إلى رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر عن أمله في تعزيز وتنمية العلاقات في كل المجالات بين الرياض ولندن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية"واس" عن ولي العهد السعودي قوله في برقيته: "بمناسبة تعيين دولتكم رئيساً للوزراء، يسرنا أن نبعث لكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والرقي، مشيدين بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".